Schloss Wachenheim AG :Investition in eigenen Außendienst

28.01.2019 Lebensmittel Praxis

Die Schloss Wachenheim AG stellt den Vetrieb neu auf und wird zur Mitte des Jahres 2019 mit eigenen Bezirksleitern starten. Hierfür wurde eigens eine neue Gesellschaft unter dem Namen „Schloss Wachenheim Sales Services GmbH“ gegründet.

Im Zuge dieser Entscheidung wird die Zusammenarbeit mit dem in Bad Dürkheim ansässigen Dienstleister c-house, der zurzeit eine Leasing-Außendienst-Mannschaft stellt, zum 30.06.2019 enden. Horst Hillesheim, Vorstand für den Vertrieb Inland und Export sowie die Bereiche Logistik und Qualitätsmanagement/-sicherung bei der Schloss Wachenheim AG unterstreicht, dass der Aufbau eines eigenen, festangestellten Außendienstes ein großes Invest in die Marken der Schloss Wachenheim AG darstelle. Das Unternehmen gehe damit in Deutschland jetzt einen Weg, der in der Gruppe international bereits mit Erfolg beschritten worden sei.