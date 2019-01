Ricola:Neuer CEO

15.01.2019 Lebensmittel Praxis

Felix Richterich (60) hat das Schweizer Familienunternehmen Ricola seit 27 Jahren geleitet, die letzten sieben Jahre im Doppelmandat als CEO und Verwaltungsratspräsident. Nun hat er entschieden, sich ab 1. Mai 2019 auf die Rolle als Präsident des Verwaltungsrates zu konzentrieren. Am 1. Mai 2019 wird Thomas P. Meier als neuer CEO die operative Führung von Ricola übernehmen.

Anzeige

Der 48-jährige stammt aus Bülach (ZH), ist verheiratet und Vater von drei Töchtern. Zuletzt war Meier CEO von Franke Coffee Systems, einer global tätigen Division der Franke Gruppe, und Mitglied der Konzernleitung von Franke. Zuvor bekleidete er während zwei Jahrzehnten verschiedene Schlüsselpositionen in der Markenartikelindustrie im Bereich Lebensmittel, zuletzt als Managing Director Asia-Pacific bei Lindt & Sprüngli.

Die Unternehmerfamilie Richterich bleibt mit mehreren Familienvertretern strategisch und operativ engagiert. Neben Felix Richterich als Präsident wird Raphael Richterich (34) neu Vizepräsident des Verwaltungsrats. Er ersetzt Eva Richterich (45), die seit 1. Januar 2019 als neue Chief Marketing Officer (CMO) die Abteilung Global Marketing and Innovation leitet. Eva Richterich hat in den letzten Jahren als Vizepräsidentin des Verwaltungsrates das Unternehmen und die Marke mitgestaltet. Um sich voll auf ihre neue Aufgabe zu konzentrieren, schied Eva Richterich per 1. Januar 2019 aus dem Verwaltungsrat aus.