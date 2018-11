Metro Deutschland:„The Beyond Burger“ für den Großhandel

22.11.2018 Lebensmittel Praxis

Als erster Großhändler bringt Metro Deutschland Ende November das amerikanische Trendprodukt „The Beyond Burger“ in die deutschen Regale. Der pflanzenbasierte Burger besteht aus Erbsen-Protein und wurde vom US-Unternehmen Beyond Meat entwickelt.

Das Vorzeigeprodukt von Beyond Meat, der „The Beyond Burger“, eroberte in den vergangenen Jahren bereits den US-amerikanischen Markt und soll nun auch in Deutschland die Angebotspalette für Vegetarier und Veganer erweitern. Das Start-up-Unternehmen Beyond Meat, im Jahr 2009 von Ethan Brown gegründet, gehört in den USA nach einer Metro-Meldung zu den gefragtesten Jungunternehmen der Food-Branche.

Exklusiver Vertriebspartner für den veganen Patty ist die PHW-Gruppe. „Ich freue mich sehr, dass wir heute mit der Belieferung des Beyond Meat-Burgers an Burger-Restaurants in ganz Deutschland beginnen können. Der Burger wird in den USA zurecht gehypt – Beyond Meat ist es mit seinem Burger gelungen, den Markt zu revolutionieren und ein ganz neues Geschmackserlebnis zu kreieren. Es ist toll, dass sich jetzt auch bei uns jeder von dieser neuen Generation veganer Produkte überzeugen kann“, erklärt Peter Wesjohann, Vorstandsvorsitzender der PHW-Gruppe. Die PHW-Gruppe wird laut Wesjohann primär die Gastronomie mit dem Produkt bedienen und erst zu einem späteren Zeitpunkt die Einführung in den Lebensmitteleinzelhandel starten.