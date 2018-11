Iglo:Deklaration mit Nutri Score

15.11.2018 Lebensmittel Praxis

TK-Anbieter Iglo plant in Deutschland für das gesamte Produktportfolio (Fisch, Gemüse, Kräuter, Fertiggerichte) das Lebensmittelkennzeichnungs-System Nutri-Score einzuführen. Ab Anfang 2019 soll die Kennzeichnung sukzessive für das ganze Sortiment umgesetzt werden. Iglo folgt damit dem Beispiel von Danone. Der Mopro-Anbieter beabsichtigt Nutri-Score 2019 auf seinen Milchfrischeprodukten einzuführen.

Anzeige

Das im vergangenen Jahr in Frankreich eingeführte Kennzeichnungssystem Nutri-Score, basiert auf dem Nährwertprofilsystem der britischen Food Standards Agency (FSA-NPS). Belgien und Spanien haben angekündigt, das System in ähnlicher Form einzuführen. In Deutschland hat Danone den Startpunkt ebenfalls für 2019 festgelegt.