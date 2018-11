Kooperation:Exklusives Vertriebsrecht für AVO

13.11.2018 Lebensmittel Praxis

Der Gewürzspezialist AVO-Werke August Beisse in Belm und und und der Clean-Label-Spezialist WTI Gruppe mit seiner Niederlassung in Hofheim am Taunus vereinbaren eine exklusive Partnerschaft im Vertrieb von gepuffertem Essig.

Der niedersächsische Gewürzspezialist AVO erweitert sein bestehendes Sortiment an Frischhaltern unter der Marke Erpu-Gold um individuelle Produkte auf Basis des gepufferten Essigs. Dafür räumte die WTI der AVO ein exklusives Vertriebsrecht ein. Die technologischen Anwendungen reichen von Kochwurst-, Brühwurst oder Kochpökelwaren, Fisch und Geflügel bis hin zu Feinkostprodukten, Salaten und Convenience Produkten von frisch bis tiefgekühlt.