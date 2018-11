Jacobs Douwe Egberts:Neue Führung für Kosmetikkonzern Coty

13.11.2018 Lebensmittel Praxis

Der US-Kosmetikonzern Coty stellt seine Konzernspitze neu auf. Das New Yorker Unternehmen teilte mit, dass Vorstandschef Camillo Pane zurücktrete. Die Nachfolge trete mit sofortiger Wirkung Pierre Laubies an, der zuvor den Lebensmittel- und Kaffeekonzern Jacobs Douwe Egberts, der der deutschen Milliardärsfamilie Reimann gehört, führte.

Pane war seit Oktober 2016 Coty-Chef gewesen. Auch bei Coty ist die Jacobs Douwe Egberts Holding, die von den Reimanns kontrolliert wird, der größte Aktionär. Coty tut sich insbesondere seit der Übernahme von Wella und anderen Kosmetik-Marken von Procter & Gamble im Jahr 2016 schwer. Im abgelaufenen Geschäftsquartal sanken die Erlöse im Jahresvergleich um 9,2 Prozent, wie das Unternehmen mitteilte.

Coty kündigte außerdem im Rahmen eines „Erneuerungsprozesses“ Personalwechsel im Verwaltungsrat an, der dem Vorstand übergeordnet ist. So soll Jacobs Douwe Egberts-Partner Peter Harf das Gremium künftig als Vorsitzender leiten, er übernimmt den Posten von Bart Brecht. Darüber hinaus will der Konzern zwei zusätzliche unabhängige Direktoren verpflichten.