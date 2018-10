Coca-Cola:Wechsel in der Führungsriege

24.10.2018 Lebensmittel Praxis

Coca-Cola Co. baut seine Führungsspitze um. Brian Smith (Foto) wird ab Anfang Januar 2019 Coca-Colas nächster Präsident und Chief Operating Officer. Er wird an James Quincey, den Chef des Getränkegiganten, berichten. Smith, Coca-Cola-Veteran, ist derzeit Präsident der Gruppe Europa, Mittlerer Osten und Afrika. Quincey wurde am 1. Mai 2017 Chief Executive von Coke. Zuvor war er Präsident und COO.

John Murphy, derzeit President der Asia Pacific-Gruppe des Unternehmens, wird am 1. Januar Senior Vice-President und Vice President Finanzen. Er folgt Kathy Waller. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass Nancy Quan mit Wirkung zum 1. Januar 2019 zum Senior Vice President und zum Chief Technical Officer ernannt wird und Quincey unterstellt ist. Derzeit ist sie Vizepräsidentin des Unternehmens und Chief Technical Officer von Coca-Cola North America. Quan tritt die Nachfolge von Ed Hays an, der am 31. März 2019 aus dem Unternehmen ausscheiden wird. Hays wird am 1. Januar 2019 als Senior Advisor tätig und berichtet an Quincey.