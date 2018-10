Beiersdorf AG:De Loecker übernimmt

15.10.2018 Lebensmittel Praxis

Jetzt ist es offiziell: Der Aufsichtsrat der Beiersdorf AG, Hamburg, hat Stefan De Loecker (51) mit Wirkung zum 1. Januar 2019 zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Er folgt zu diesem Zeitpunkt auf Stefan F. Heidenreich (55), der zum 31. Dezember 2018 aus dem Vorstand ausscheidet.

Der Belgier De Loecker wurde 1967 in Siegen geboren. Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Antwerpen begann er seine Laufbahn bei Nestlé und übernahm dort schnell internationale Führungsaufgaben in diesem Unternehmen. Zunächst in Belgien, dann in der Zentrale in der Schweiz, ab 2001 in Deutschland sowie zuletzt, ab 2008, als Vorstandsvorsitzender von Nestlé-Russland. 2011 wechselte er als COO zur Tesco plc in Großbritannien, anschließend wurde er CEO von Tesco Slowakei. 2012 kam er zur Beiersdorf AG, zunächst als Senior Vice President Near East. 2014 wurde er zum Mitglied des Vorstands berufen und übernahm am 1. April 2016 zusätzlich die Region Americas. Am 1. Juli 2018 wurde er zum stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands ernannt.