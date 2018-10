GfK Verein:Wechsel in der Geschäftsführung

15.10.2018 Lebensmittel Praxis

Dr. Andreas Neus (47) übernimmt die Geschäftsführung des GfK Vereins. Er folgt auf Prof. Dr. Raimund Wildner, der am 30. September 2018 in den Ruhestand ging. Neus ist seit fünf Jahren beim GfK Verein tätig, zuletzt als stellvertretender Geschäftsführer.

Vor seiner Tätigkeit für den GfK Verein leitete Neus das Service Innovation Lab am Karlsruhe Service Research Institute des KIT, wo er sich mit disruptiven Innovationen in informationsbasierten Geschäftsmodellen beschäftigte, und war in Amsterdam beim IBM Think-Tank „Institute for Business Value“ für Media & Entertainment in EMEA verantwortlich. In der IBM Strategy & Change Practice leitete er seit 1999 Innovations- und Transformationsprojekte für Medienunternehmen in Europa und Nordamerika. Neus folgt auf Prof. Dr. Raimund Wildner, der seit 1995 als Geschäftsführer tätig war und seit 2005 das Amt des Vizepräsidenten des GfK Vereins innehat.