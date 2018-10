Tönnies: Andreas Hennige wird neuer Geschäftsführer

08.10.2018 Lebensmittel Praxis

Die Tönnies Unternehmensgruppe stärkt die technische Leitung ihrer Standorte. Mit Dr. Andreas Hennige (Foto) leitet zukünftig ein erfahrener Lebensmittelspezialist die Technik der Konzernstandorte. Hennige wird Geschäftsführer der Tönnies Lebensmittel GmbH & Co. KG

Anzeige

Gemeinsam mit den Technik- und Produktionsteams der Sparten und Standorte, wird Hennige die technische Weiterentwicklung der deutschen Standorte vorantreiben. Dabei stehen die Automatisierung und Digitalisierung der technischen Prozesse im Vordergrund. Dr. Andreas Hennige ist promovierter Chemiker. Nach seinem Studium an der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg liegt sein Arbeitsschwerpunkt seit vielen Jahren auf der Produktion und Technik in lebensmittelverarbeitenden Unternehmen. Bis zuletzt war der 51-jährige Geschäftsführer bei DMK ICE CREAM. Zuvor verantwortete er als Geschäftsführer die Produktion und Technik bei Griesson – de Beukelaer. Davor war Hennige zwölf Jahre in verschiedenen Führungspositionen bei Unilever in Deutschland und Frankreich tätig.