Beemster:Komplett ohne Gentechnik

Ausgabe 11 vom 06 Juli 2019

Der kleinste Edeka der Welt

„Die kleinste Edeka der Welt“: So nennt Geschäftsleiter Hans-Richard Schneeweiß gerne mit kalkuliertem Understatement die Edeka Hessenring. Denn die Genossen in Hessen und angrenzenden Gebieten haben in ihrem Absatzgebiet einen guten Stand.