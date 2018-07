Sial:Ganz viel Neues

10.07.2018 Lebensmittel Praxis

Mehr als 2.500 Innovation werden in diesem Jahr auf der Sial in Paris im Rahmen der Aktion SIAL Innovation in Paris vorgestellt. Vom 21. bis 25. Oktober werden dort mehr als 160.000 Fachbesucher erwartet. Einen trendigen Schwerpunkt bildet der Alter‘Native Food Sector. Das ist eine Messe auf der Messe, die Produkte für eine bewusstere, nachhaltigere und auf den Tierschutz bedachten Ernährung präsentiert. In diesem Messebereich werden auch Podiumsdiskussionen veranstaltet, Vorträge gehalten und geführte Messerundgänge angeboten.

In diesem Jahr kommen noch zwei weitere Ansätze zum Tragen. Zunächst einmal stehen Getränke im Fokus. Darüber hinaus wird die Messe als Plattform für die Präsentation der französischen Lebensmittelindustrie genutzt und Produkte „made in France“ gemeinsam und auf einander abgestimmt dargestellt.

„Die Lebensmittelbranche schaut im Oktober nach Paris, sagt Nicolas Trentesaux, Direktor des SIAL-Netzwerkes. „Und vergessen wir nicht, dass die Lebensmittelbranche in den meisten G20-Ländern zu den dynamischsten Industriezweigen zählt.“ Lebensmittelkonzerne und Start-ups werden Seite an Seite den Fachbesuchern Konzepte für die Ernährungswirtschaft von morgen zeigen.