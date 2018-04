Beiersdorf:Beruft neuen Finanzvorstand

24.04.2018 Lebensmittel Praxis

Der Kosmetikkonzern Beiersdorf (Nivea) beruft zum 1. Juli 2018 Dessi Temperley (Foto) in den Unternehmensvorstand. Temperley besitzt mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in verschiedenen leitenden Funktionen im Finanzbereich multinationaler Konzerne, heißt es weiter. Seit 2004 war sie demnach für Nestlé tätig, zuletzt als Head of Investor Relations in Vevey in der Schweiz. Sie übernimmt die Verantwortung für das Finanzressort von Jesper Andersen, dessen Vertrag Ende Juni ausläuft.

„Wir freuen uns, dass Dessi Temperley Teil unseres Managementteams wird. Wir sind zuversichtlich, dass ihre umfangreiche Expertise im Finanzbereich dazu beitragen wird, Beiersdorfs Unternehmenserfolg und unseren Wachstumskurs weiter voranzutreiben“, so Stefan F. Heidenreich, Vorstandsvorsitzender der Beiersdorf AG.

Zur Vita von Temperley teilt Beiserdorf mit: Sie absolvierte ihr Studium der Wirtschaftswissenschaften an der American University in Bulgarien und erwarb ihren Master of Business Administration an der Henley Business School in Großbritannien. Sie ist eine in Großbritannien zertifizierte Wirtschaftsprüferin. Ihre Karriere begann Temperley 1994 bei Shell in Bulgarien. Nachdem sie mehrere Jahre für Cable & Wireless plc in Moskau und London tätig war, wechselte sie 2004 zu Nestlé. Sie war der regionale Finanzvorstand von Nestlé Purina für Europa, Naher Osten und Nordafrika, bevor sie die Leitung für den Bereich Investor Relations der Konzerngruppe übernahm. Templey ist 45 Jahre alt und hat zwei Kinder.