Rotkäppchen-Mumm:Helbig verstärkt das Management

13.04.2018 Lebensmittel Praxis

Der ehemalige Beam-Suntory-Manager Torsten Helbig (Foto) verstärkt ab dem 01. Mai 2018 den deutschen Sektmarktführer Rotkäppchen-Mumm aus Freyburg (Unstrut).

Der 58-jährige Helbig verfügt über langjährige und umfassende Erfahrungen in der nationalen und internationalen Spirituosenindustrie. „Wir stehen vor der Herausforderung, unsere nationalen Marken zu stärken und gleichzeitig unsere internationalen Verbindungen auszubauen. Daher sind seine Persönlichkeit und seine ausgewiesene Expertise ein großer Zugewinn für Rotkäppchen-Mumm“, so Christof Queisser, Vorsitzender der Geschäftsführung. Welche Position Helbig genau inne haben wird, soll in absehbarer Zukunft kommuniziert werden.