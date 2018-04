Freudenberg Home and Cleaning Solutions:Karin Overbeck neuer CEO

Freudenberg Home and Cleaning Solutions

10.04.2018 Lebensmittel Praxis

Karin Overbeck (Foto) ist seit April neuer CEO der Freudenberg Home and Cleaning Solutions (FHCS). Die Diplom-Kauffrau folgt an der Spitze des Unternehmens auf Klaus Peter Meier, der in Ruhestand gegangen ist. Das weltweit agierende Unternehmen steht hinter Reinigungsmarken wie Vileda, Marigold, O-Cedar oder Wettex.

Seit Karin Overbeck im Juli 2016 als CMO (Chief Marketing Officer) zu FHCS wechselte, verantwortete sie nach einer Unternehmensmeldung die strategische Führung der Marken Vileda, Marigold, Wettex, O-Cedar (USA) und Vileda Professional.

Vor ihrem Wechsel nach Weinheim war Overbeck mehr als zehn Jahre für den japanischen Haarkosmetikhersteller Kao tätig, zuletzt als Regional President. Zuvor arbeitete die Diplom-Kauffrau mit Schwerpunkt Finanzen, Sales und Marketing für L’Oréal, Tchibo und Unilever.