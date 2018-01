Hengstenberg:Holt neuen Geschäftsführer

17.01.2018 L

Zum 1. April 2018 übernimmt Andreas Reimer (53) den Vorsitz der Geschäftsführung beim Esslinger Traditionsunternehmen Hengstenberg. Gleichzeitig wechselt Steffen Hengstenberg (52), bislang verantwortlich für Marketing und Vertrieb, in den Verwaltungsrat.

Anzeige

Der künftige Hengstenberg-Chef Reimer verfügt über langjährige Erfahrung in der Lebensmittelwirtschaft. 1991 begann er seine Laufbahn bei Mars, wechselte 2001 zur Bitburger Braugruppe, wo er unterschiedlichste Funktionen innehatte – unter anderem war er auch Geschäftsführer der Köstritzer Schwarzbier Brauerei. „Mit der Berufung von Herrn Reimer weiten wir unsere Vermarktungs- und Vertriebskompetenz aus und schließen damit den planmäßigen Umbau in der Geschäftsführung ab“, sagte Steffen Hengstenberg, Vertreter der fünften Generation des 1876 gegründeten Familienunternehmens. „So schaffen wir gleichzeitig Kapazität, um die Aufgaben, die sich durch einen Generationswechsel im

Neben Reimer gehören der dreiköpfigen Geschäftsführung noch Henri Pillot – als kaufmännischer Geschäftsführer auch verantwortlich für IT und Personal – und Philipp Hengstenberg (53), Cousin von Steffen Hengstenberg und verantwortlich für Einkauf und Produktion, an.

Hengstenberg ist zu 100 Prozent in. Heute beschäftigt das Familienunternehmen rund 500 Mitarbeiter in Deutschland – in Esslingen, Bad Friedrichshall und Fritzlar. Zuletzt lag der Umsatz bei rund 140 Mio. Euro. Rund 90 Prozent des Umsatzes werden im Inland erzielt. Unter den Marken Hengstenberg und Oro di Parma (italienische Tomatenspezialitäten) reicht das Sortiment von Sauerkraut über Rotkohl, Essig, Gurken und Gemüse bis zu Feinkostspezialitäten.