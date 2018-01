Beiersdorf:Positive Entwicklung

09.01.2018 Lebensmittel Praxis

Der Hamburger Beiersdorf-Konzern blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Nach den vorläufigen, noch nicht testierten Zahlen legte der Konzernumsatz um 5,7 Prozent zu. Nominal stieg er um 4,5 Prozent auf einen Spitzenwert von knapp 7,1 Mrd. Euro. Im Unternehmensbereich Consumer wurde ein organisches Umsatzplus von 4,7 Prozent erwirtschaftet.

Nominal lag der Umsatz in der Sparte mit 5,8 Mrd. Euro um 3,4 Prozent über dem Vorjahreswert. Zur Steigerung des Umsatzes haben alle Kernmarken des Unternehmens (Nivea, Eucerin, Hansaplast und La Prairie) sowie alle Regionen beigetragen.

Der Unternehmensbereich Tesa steigerte 2017 den Umsatz organisch um 10,6 Prozent, nominal um 9,7 Prozent auf 1,3 Mrd. Euro.

Beiersdorf erwartet für den Konzern sowie für den Unternehmensbereich Consumer eine gegenüber dem Vorjahr leicht verbesserte sowie für Tesa eine deutlich über dem Vorjahreswert liegende EBIT-Umsatzrendite.

Beiersdorf habe im abgelaufenen Geschäftsjahr einmal mehr seine hohe Schlagkraft und Wettbewerbsfähigkeit bewiesen, wird Stefan F. Heidenreich, Vorstandsvorsitzender der Beiersdorf AG, in der Unternehmensmeldung zitiert. „Wir sind mit unseren unverwechselbaren, international anerkannten Marken hervorragend aufgestellt. Unsere Produktinnovationen begeistern die Verbraucher. Effizienz und hohe Anpassungsfähigkeit an sich schnell verändernde Märkte gehören zu den entscheidenden Erfolgsfaktoren unseres Unternehmens.“ Beiersdorf gehe daher das Geschäftsjahr 2018 mit vorsichtiger Zuversicht an.