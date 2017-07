BVE-Konjunkturreport:Gute Stimmung

28.07.2017 Lebensmittel Praxis

Im Mai 2017 erzielte die Ernährungsindustrie einen Umsatz von 15,6 Mrd. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich ein Wachstum von 11,1 Prozent. Dieser Zuwachs beruht größtenteils auf gestiegenen Verkaufspreisen, +4,7 Prozent im Inland und +5,1 Prozent im Ausland. Abzüglich der Preiseeffekte bleibt ein Absatzwachstum von 6 Prozent.

Das Saisongeschäft im Mai hat die Umsätze - vor allem in der Getränkeherstellung – zusätzlich positiv beeinflusst. Ein weiterer wichtiger Wachstumstreiber bleibt das Exportgeschäft. Die Lebensmittelausfuhren legten im Mai im Vorjahresvergleich um 10,6 Prozent zu. Insgesamt wurden Güter im Wert von 5 Mrd. Euro exportiert. Auch die Lebensmittelproduktion konnte ausgebaut werden, der saison- und kalenderbereinigte Produktionsindex verbesserte sich im Vorjahresvergleich um +1,4 Prozent. Der ifo-Geschäftsklimaindex, ein Indikator für die Erwartungen der Ernährungsindustrie verbesserte sich im Juli erneut. Noch stärker stiegen die Geschäftserwartungen für die kommenden sechs Monate, was sich insgesamt positiv auf das Geschäftsklima auswirkt. Im Vergleich zum Vormonat steigt das Klima um 8 Punkte und zeigt damit, insbesondere in Relation zu Juli 2016, eine deutlich bessere Stimmungslage in der Branche. Auch werden von den Unternehmen weniger Produktionsbehinderungen beklagt als noch im Vorjahr. Ihre Wettbewerbsposition im In- und Ausland schätzten die Unternehmen ebenfalls besser ein als noch vor zwölf Monaten, daher bleiben auch die Erwartungen an das Exportgeschäft auf hohem Niveau.