Sicherheit Wirtschaftsverband mit neuem Namen und neuem Chef

Der Dachverband für Sicherheit in der Wirtschaft stellt sich neu auf. Aus der Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft (ASW) wird der Verband für Sicherheit in der Wirtschaft - Bundesverband (VSW Bundesverband). Auch an der Spitze gab es Veränderungen. Unter anderem übernahm Johannes Strümpfel den Vorsitz.