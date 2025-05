Lebensmittel-Lieferdienst - Wolt Market startet in Köln mit 5.000 Artikeln

Auch Köln wird nun von Wolt versorgt: Die durchschnittliche Lieferzeit beträgt 35 Minuten. Bildquelle: Jonathan Hefner

Der Lieferdienst Wolt hat seinen virtuellen Supermarkt Wolt Market nach Köln gebracht. Kölner können ab sofort Lebensmittel und Produkte des täglichen Bedarfs über die Wolt App oder Website bestellen, wie das Unternehmen mitteilte. Die durchschnittliche Lieferzeit beträgt laut Wolt etwa 35 Minuten.

Auch lokale Anbieter gehören zum Angebot

Das Sortiment umfasst nach Angaben des Unternehmens über 5.000 Artikel, darunter Tiefkühl- und Frischwaren, Backwaren, Haushaltsprodukte und Drogerieartikel. Auch lokale Anbieter wie die Biermarke Zappes Broi, die Rösterei Heilandt und die Bäckerei Zeit für Brot aus Düsseldorf gehören zum Angebot.

Der neue Wolt Market Standort befindet sich in Köln Ehrenfeld. Von dort aus beliefert das Unternehmen die Stadtteile Ehrenfeld, Nippes, Lindenthal, Sülz, Altstadt, Neustadt-Nord und Neustadt-Süd. Kunden können montags bis samstags zwischen 8 und 23.30 Uhr bestellen. Zudem besteht die Möglichkeit, die Bestellung im Geschäft abzuholen oder vorzuplanen.

Wolt verspricht schnellen und bequemen Einkauf

„Mit Wolt Market verfolgen wir das Ziel, den Supermarkteinkauf so bequem und schnell wie möglich zu gestalten – ohne Kompromisse bei Qualität oder Auswahl“, erklärte Robert Köbsch, General Manager von Wolt Market in Deutschland. Zum Start bietet Wolt in Köln kostenlose Lieferungen, Rabatte auf etwa 500 Artikel sowie exklusive Startangebote in der App an.

Wolt entstand 2014 in Helsinki und ist nach eigenen Angaben mittlerweile in über 30 Ländern aktiv. In Deutschland startete das Unternehmen 2020 und hat sich inzwischen auf 59 Städte ausgeweitet. Neben der Lieferung von Restaurantessen bietet Wolt auch Produkte von Supermärkten und lokalen Händlern an, darunter Edeka, Tegut und Alnatura.