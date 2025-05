Jahreszahlen präsentiert - Edeka Minden-Hannover steigert Umsatz und Gewinn

Die Regionalgesellschaft Edeka Minden-Hannover hat ihren Konzernumsatz 2024 um 2,0 Prozent gesteigert. Das Unternehmen investierte rund 560 Millionen Euro in Expansion und Modernisierung. In Cottbus plant der Händler mit dem Umbau des Lausitzparks die größte Einzelhandelsinvestition seiner Geschichte.

Edeka Minden-Hannover betreibt ein großes Logistikzentrum in Lauenau in Niedersachsen. Bildquelle: Edeka Minden-Hannover

Der Lebensmittelhändler Edeka Minden-Hannover hat seinen Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2024 um 2,0 Prozent auf 12,24 Milliarden Euro gesteigert. Der Jahresüberschuss belief sich auf 146 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Das entspricht einem Plus von rund 7,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 136,1 Millionen Euro.

Neu geschaffene Verkaufsfläche von 54.000 Quadratmetern

Der flächenbereinigte Umsatz im Einzelhandel wuchs den Angaben zufolge um 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Herausforderungen wie eine fragile Konjunktur, politische Unsicherheit und ein weiterhin hoher Kostendruck haben das Jahr geprägt“, erklärte Vorstandssprecher Mark Rosenkranz.

Das Unternehmen investierte im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben rund 560 Millionen Euro, vor allem in neue Einzelhandelsstandorte, eine Bio-LNG-Lkw-Flotte, Logistiklösungen und Digitalisierung. Edeka Minden-Hannover eröffnete, erweiterte oder modernisierte 113 Märkte. Die neu geschaffene Verkaufsfläche belief sich auf rund 54.300 Quadratmeter.

Bauerngut baut Logistikzentrum für 180 Millionen Euro

Die Produktionstochter Bauerngut begann 2024 mit dem Bau eines neuen Logistikzentrums in Bückeburg. Das Unternehmen investiert nach eigenen Angaben rund 180 Millionen Euro in den Neubau. Dieser soll künftig zur Lagerung und Kommissionierung von Fleisch, Wurst, Geflügel und Convenience-Produkten dienen. Bauerngut will 80 neue Arbeitsplätze schaffen.

Im Dezember 2024 eröffnete Edeka Minden-Hannover einen neuen Campus in Minden. Dieser bietet nach Unternehmensangaben Platz für 2.000 Mitarbeiter. Der Standort vereint erstmals alle Verwaltungsbereiche.

Das Unternehmen investiert außerdem rund 100 Millionen Euro in den Umbau des Einkaufscenters Lausitzpark in Cottbus. Dies sei die größte Einzelinvestition in den Einzelhandel in der über 100-jährigen Unternehmensgeschichte, teilte Edeka Minden-Hannover mit.

Selfcheckout-Kassen in 314 Märkten

Das Unternehmen trieb zudem die Digitalisierung voran. In 350 Märkten führte Edeka Minden-Hannover elektronische Etiketten ein. Selbstbedienungskassen stehen in 314 Märkten zur Verfügung. Den smarten Einkaufswagen Easy Shopper können Kunden in 193 Märkten nutzen.

Die Edeka Minden-Hannover ist nach eigenen Angaben die umsatzstärkste von insgesamt sieben Regionalgesellschaften im genossenschaftlich organisierten Edeka-Verbund. Sie erstreckt sich von der niederländischen bis an die polnische Grenze und umfasst Bremen, Niedersachsen, einen Teil von Ostwestfalen-Lippe, Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg. Mehr als drei Viertel der fast 1.500 Märkte sind in der Hand von rund 640 selbstständigen Kaufleuten.