Übernahme von zwei Firmen - Thalia baut Spielwarengeschäft weiter aus

Sie treiben das Spielwarengeschäft voran (von links): Ingo Kretzschmar, Vorsitzender der Geschäftsführung von Thalia, sowie Christian und Daniel Krömer, geschäftsführende Gesellschafter von Spielwaren Krömer und Toysino. Bildquelle: Thalia

Der marktführende Buchhändler Thalia erweitert sein Geschäft im Spielwarensegment. Das Unternehmen übernimmt zum 1. Oktober 2025 im Rahmen eines Share Deals von den bisherigen geschäftsführenden Gesellschaftern Christian und Daniel Krömer alle Spielwarengeschäfte von Toysino und Spielwaren Krömer. Die Kartellbehörden müssen der Transaktion noch zustimmen.

Standorte und Arbeitsplätze bleiben erhalten

Die beiden Fachhandelsketten betreiben 39 Standorte in Deutschland. Davon gehören 18 Geschäfte in Bayern zu Krömer, während Toysino 21 Filialen bundesweit unterhält. Thalia will alle Standorte und Arbeitsplätze erhalten. Die bisherigen Inhaber und Geschäftsführer Christian und Daniel Krömer verkaufen ihre Unternehmensanteile vollständig an Thalia. Sie sollen künftig als Führungsduo innerhalb der Thalia Gruppe das neue Segment Spielwarenfachhandel aufbauen. Thalia nannte den Kaufpreis nicht.

Kretzschmar: Auch ein gesellschaftliches Signal

Ingo Kretzschmar, Vorsitzender der Geschäftsführung von Thalia, begründet die Übernahme mit den Worten: „Viele klassische Spielwarenhändler ziehen sich vielerorts aus den Innenstädten zurück. Dieser Entwicklung wollen wir aktiv entgegenwirken und mit attraktiven Läden als Ankerpunkte im urbanen Raum präsent bleiben.“ Bei der Übernahme handele es sich somit auch um ein gesellschaftliches Signal.

Christian Krömer, geschäftsführender Gesellschafter von Spielwaren Krömer und Toysino, ergänzt: „Die Vision, gemeinsam weiter zu wachsen, unsere Kräfte zu bündeln und die Stärken beider Unternehmen zu nutzen, war für uns ausschlaggebend, an Thalia zu verkaufen.“

Thalia setzt Wachstumsstrategie fort

Mit dieser Akquisition setzt Thalia seine Wachstumsstrategie im Spielwarensegment fort. In den vergangenen Jahren hatte das Unternehmen sein Spielwarensortiment in den Buchhandlungen und online ausgebaut. 2024 kaufte Thalia zudem den Münsteraner Fachhändler Mukk Kinderwelt.

Sylvia und Jürgen Krömer gründeten Spielwaren Krömer 1984 im oberbayerischen Schrobenhausen. Die Expansion begann im Jahr 2000 mit der Eröffnung eines zweiten Fachgeschäfts in Aichach. In den folgenden zwei Jahrzehnten eröffnete oder übernahm das Unternehmen zahlreiche Standorte in Bayern. Christian und Daniel Krömer leiten seit 2023 auch Toysino. Diese Firma übernahm im Oktober 2023 das stationäre Geschäft von Mytoys.