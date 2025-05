Digitale Transformation - Rewe schließt langfristige Partnerschaft mit SAP

Die Rewe Group baut ihre strategische Partnerschaft mit dem Softwarekonzern SAP weiter aus. Schrittweise überführt die Rewe digital, die IT-Einheit der Rewe Group, 73 neue SAP-Systeme in die Google Cloud. Rewe erwartet dadurch Einsparungen in Millionenhöhe.

Fortschritte bei der digitalen Transformation: Mit der Kooperation mit SAP gelingt Rewe Digital ein weiterer Meilenstein. Bildquelle: Rewe Digital

Die Rewe Group treibt ihre digitale Transformation voran. Das Unternehmen überführt über seine IT-Einheit Rewe schrittweise 73 neue SAP-Systeme in die Google Cloud. Dafür schlossen Rewe digital und SAP einen langfristigen Vertrag mit einer Laufzeit von mehreren Jahren sowie einer Verlängerungsoption ab.

Rewe hofft auf eine größere Flexibilität

Berücksichtigt werden vor allem die Bereiche Finanz- und Rechnungswesen sowie Personal. Das Unternehmen nutzt dafür das Angebot „Rise with SAP“, um seine bestehenden lokalen Systeme auf ein Cloud-basiertes Enterprise Resource Planning (ERP) umzustellen.

Rewe erhofft sich durch die Migration in die Cloud eine höhere Skalierbarkeit der technischen Infrastruktur und mehr Effizienz in der IT-Landschaft. Das Unternehmen erwartet zudem eine größere Flexibilität. Es will sich leichter an künftige Geschäftsveränderungen anpassen. Als strategischen Partner für die Cloud-Infrastruktur wählte Rewe Google Cloud.

Millionen-Einsparungen erwartet

Die Standardisierung der technischen IT-Umgebung soll die Hardware- und Betriebskosten deutlich senken. Nach eigenen Angaben erwartet Rewe digital im Betrieb Einsparungen im zweistelligen Millionenbereich. Dies entspreche einer signifikanten Reduktion der Gesamtbetriebskosten.

„Das ist ein bedeutender Fortschritt in der digitalen Transformation der gesamten Rewe Group“, so Guido Hoepfner, COO von Rewe digital. „Mit der Einführung modernster SAP-on-Cloud-Systeme orientieren wir uns am technologischen Marktstandard. So können wir nach wie vor den Takt bei Digitalisierung und Innovation im Handel und in der Touristik vorgeben.“