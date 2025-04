Regionale Handschrift bleibt: Jürgen Maaß, Cornelius Stragemann und Thorben Maaß (v.l.n.r.) sind sich handelseinig geworden. Bildquelle: Edeka Minden-Hannover

Edeka Minden-Hannover übernimmt das traditionsreiche Lestra Kaufhaus im Bremer Stadtteil Horn-Lehe. Das Unternehmen teilte mit, dass es die Verträge zur Übernahme bereits unterzeichnet habe. Ab dem 1. Juli 2025 will Edeka das bisherige Lestra Kaufhaus unter seiner Marke führen. Die Edeka-Kaufmannsfamilie Maaß, die schon zwei Edeka-Märkte in Bremen Oberneuland und in Lemwerder im Landkreis Wesermarsch betreibt, wird den Standort leiten.

Alle 140 Mitarbeiter werden übernommen

Edeka Minden-Hannover sicherte sich nach eigenen Angaben das Gebäude langfristig durch einen Mietvertrag. Über die finanziellen Details der Transaktion vereinbarten die Beteiligten Stillschweigen. Das Unternehmen wolle die Stärken von Lestra und Edeka langfristig verbinden, heißt es.

Edeka übernimmt alle rund 140 Mitarbeiter des Standorts. Das Unternehmen informierte sie bereits in einer internen Veranstaltung über die geplante Übernahme und die nächsten Schritte.

Zweistelliger Millionenbetrag für umfassende Modernisierung

„Das Lestra Kaufhaus hat über Jahrzehnte Maßstäbe in Horn-Lehe gesetzt und ein anspruchsvolles und äußerst erfolgreiches Konzept etabliert – genau daran wollen wir anknüpfen und die Besonderheiten des Standorts erhalten“, so Jürgen Maaß.

Nach der Übernahme will Edeka Minden-Hannover das Haus umfassend modernisieren. Dafür schließt das Unternehmen den Markt vom 1. Juli bis zum vierten Quartal 2025. In dieser Zeit will Edeka den Markt komplett umbauen, optisch neu gestalten und energetisch optimieren. Edeka Minden-Hannover gab an, dafür einen zweistelligen Millionenbetrag zu investieren.