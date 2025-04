Drogeriemarkt-Expansion - Rossmann steigert Umsatz auf 15,3 Milliarden Euro

Rossmann betreibt aktuell knapp 5000 Märkte, davon mehr als die Hälfte im Ausland. Bildquelle: Rossmann

Der Drogeriekonzern Rossmann hat seinen Umsatz im Jahr 2024 um 10,2 Prozent auf 15,3 Milliarden Euro gesteigert. In Deutschland wuchs der Umsatz um 6 Prozent auf 9,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Die Auslandsgesellschaften verzeichneten einen Umsatzanstieg von 18,9 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro. Das Eigenkapital stieg von 2,1 Milliarden auf 2,3 Milliarden Euro. Angaben zum Gewinn machte das Familienunternehmen nicht.

Erste Rossmann-Filiale in der Schweiz

Im Dezember 2024 eröffnete Rossmann seine erste Filiale in der Schweiz. Der neue Standort im Einkaufscenter Emmen Center in Emmen bei Luzern verfügt über eine Fläche von 500 Quadratmetern und bietet rund 15.000 Artikel an. „Unsere gesunde wirtschaftliche Situation und die sehr positive Entwicklung der Landesgesellschaften macht den Ausbau unseres Auslandsgeschäfts möglich“, zitierte das Unternehmen den Sprecher der Geschäftsführung Raoul Roßmann in der Mitteilung. Die Filiale setzt auf innovative Technologien wie elektronische Regaletiketten und Self-Checkout-Kassen.

Rossmann betreibt nach eigenen Angaben aktuell 4.966 Märkte, davon 2.311 in Deutschland und 2.655 im Ausland. Der Marktanteil bei Drogeriewaren im deutschen Lebensmitteleinzelhandel liegt bei 18,2 Prozent. Dies entspricht einer Steigerung von 0,7 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Täglich kaufen 1,92 Millionen Menschen in den Rossmann-Filialen ein. Im Jahr 2024 verzeichnete das Unternehmen insgesamt 590 Millionen Kunden – 30 Millionen mehr als 2023.

Fläche für Bio-Lebensmittel um etwa 30 Prozent erweitert

Mehr als jeder dritte verkaufte Artikel bei Rossmann stammt mittlerweile von einer der 28 Eigenmarken des Unternehmens. Diese decken nach Unternehmensangaben sämtliche Bereiche des täglichen Lebens ab – von Babyprodukten über Kosmetik bis zu Bio-Lebensmitteln. Die Bio-Eigenmarke Enerbio umfasst derzeit 450 Artikel. Davon sind 20 Prozent von Naturland, Bioland oder Fairtrade zertifiziert. Bis 2027 soll dieser Anteil auf 30 Prozent steigen. Seit 2021 hat Rossmann die Fläche für Bio-Lebensmittel in seinen Filialen um etwa 30 Prozent erweitert.

Rossmann plant Investitionen von 540 Millionen Euro

Für 2025 plant der Drogeriekonzern die Eröffnung von 330 neuen Filialen im In- und Ausland. Das Investitionsvolumen soll bei 540 Millionen Euro liegen – 150 Millionen Euro mehr als 2024. Allein in Deutschland will Rossmann 286 Millionen Euro investieren, davon 50 Millionen für 75 neue Filialen und 113 Millionen für die Modernisierung bestehender Standorte. Weitere 106 Millionen Euro fließen in Logistikprojekte.

Ab August 2025 führt Rossmann ein neues Ladendesign ein. In den kommenden fünf Jahren soll das neue Konzept mit wärmeren Farben und Holzelementen in mindestens der Hälfte aller Filialen umgesetzt werden. Das Unternehmen legt dabei besonderen Wert auf die Bereiche Kosmetik sowie Baby und Kind.

Das Unternehmen investiert auch in Nachhaltigkeit. Mit der 2024 gegründeten Rossmann EcoPower plant der Konzern den Bau von vier Agri-Photovoltaikanlagen in Mecklenburg-Vorpommern für 20 Millionen Euro. Diese sollen künftig rund 10 Prozent des Energiebedarfs decken. Die Agrarflächen unter den Anlagen bleiben den Landwirten für die traditionelle Landwirtschaft erhalten.