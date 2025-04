Handwerk unter Druck - Bäckereien steigern Umsatz trotz sinkender Betriebszahlen

Australien

Aldi ist beliebtester Supermarkt bei Australiern

Der Discounter Aldi wurde in Australien zum fünften Mal in Folge zur Supermarktkette des Jahres gewählt. Bei der Kundenzufriedenheit erreichte das Unternehmen einen Wert von 88,8 Prozent. Aldi zählt in dem Land seit Jahren zu den fünf vertrauenswürdigsten Marken.