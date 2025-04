Supermarkt des Jahres 2025 Die ersten Videos der Nominierten sind online Beitrag teilen Die Vorfreude steigt: Die ersten Nominierten für den Supermarkt des Jahres 2025 stehen fest. Auf den Social-Media-Kanälen der Lebensmittel Praxis sind jetzt die Reels, kurze Videos, der bereits bekannt gegebenen Märkte online – und es folgen noch mehr! Zudem steht das Kongressprogramm fest und verspricht spannende Einblicke in die Zukunft des Handels. Dienstag, 01. April 2025, 11:15 Uhr Theresa Kalmer

Das E-Center Stengel in Fürth, das Rewe-Center in Jena und das E-Center Schroff in Kleve gewähren auf Instagram bereits Einblicke in ihre Märkte. Bildquelle: Screenshots Instagram