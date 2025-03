Sportsponsoring - Edeka wird Ernährungspartner der DFB-Männer

Der Lebensmittelhändler Edeka wird ab April 2025 die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Männer als Ernährungspartner unterstützen. Die Kooperation wurde beim Länderspiel gegen Italien erstmals präsentiert. In Turnierjahren plant das Unternehmen spezielle Sammelaktionen in seinen Märkten.

Edeka ist neuer Ernährungspartner der Fußballnationalmannschaft der Männer. Bildquelle: Edeka

Der Lebensmittelhändler Edeka wird ab dem 1. April 2025 offizieller Ernährungspartner der Männer-Nationalmannschaft des Deutschen Fußball-Bundes. Dies teilte das Unternehmen mit. Die Partnerschaft wurde bereits beim Länderspiel Deutschland gegen Italien erstmals sichtbar.

„Wir sind stolz, offizieller Ernährungspartner der Männer-Nationalmannschaft des DFB zu werden. Ausgewogene Ernährung und Sport gehören zusammen“, erklärte der Edeka-Vorstandsvorsitzende Markus Mosa laut der Mitteilung.

Edeka plant exklusive Sammelaktionen

Die Partner wollen nach eigenen Angaben die Bedeutung ausgewogener Ernährung im Breiten- und Leistungssport stärken. Die Zusammenarbeit soll in allen Edeka-Märkten sowie in den Vertriebslinien Marktkauf und Trinkgut sichtbar werden. In Turnierjahren mit Welt- und Europameisterschaften plant das Unternehmen exklusive Sammelaktionen.

Edeka baut mit der Partnerschaft sein Sportengagement weiter aus. Der Lebensmittelhändler ist bereits Premium Partner des Olympia Teams Deutschland. Das Unternehmen fördert nach eigenen Angaben zudem den Jugend-, Amateur- und Profifußball.

Der Lebensmittelhändler erzielte im Jahr 2023 mit rund 11.050 Märkten und etwa 410.700 Mitarbeitern einen Umsatz von 70,7 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte.