Blumenhandel Tulpenpreise steigen um bis zu 50 Prozent Beitrag teilen Schlechte Ernten in den Niederlanden treiben die Preise für Tulpen in die Höhe. Ein Bund kostet im Einkauf einen Euro mehr als im Vorjahr. Händler wie Rewe und Blume 2000 geben die gestiegenen Kosten nur teilweise an Kunden weiter. Montag, 17. März 2025, 08:21 Uhr Theresa Kalmer (mit dpa)

Schnittblumen sind in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden. Nun müssen Kunden für einige Sorten erneut tiefer in die Tasche greifen – etwa für die im Frühjahr so beliebten Tulpen. Bildquelle: Getty Images