Kick-Off Symposium Essen + Trinken Lebensmittelbranche diskutiert Zukunftsthemen in München Die Lebensmittelbranche trifft sich am 6. März zu einer Zukunftskonferenz in München. Experten diskutieren über autonome Geschäfte und Preisgestaltung im Handel. An der Veranstaltung nehmen hochrangige Vertreter wie Frosta-Chef Felix Ahlers und Lidl-Einkaufsdirektor Jörg Ellinger teil. Freitag, 28. Februar 2025, 10:45 Uhr Theresa Kalmer

In nur wenigen Tagen, am 06. März, treffen sich zahlreiche operative Top-Entscheider und Experten entlang der gesamten Wertschöpfungskette zur Jahresauftaktveranstaltung des Symposium Essen + Trinken in München. Bildquelle: Symposium Essen + Trinken