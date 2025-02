Deutschland-Premiere - Lekkerland eröffnet kassenlosen Shop am Frankfurter Flughafen

Der Großhändler Lekkerland hat am Frankfurter Flughafen den ersten kassenlosen Shop an einem deutschen Flughafen eröffnet. Der Rewe To Go im Terminal 1 kommt ohne Personal aus und erfasst Einkäufe automatisch per Kamera. Lekkerland betreibt bereits mehr als 20 unbemannte Shops.

Kunden können in dem 70 Quadratmeter großen Pilotshop am Frankfurter Flughafen vor allem frische Snacks wie Sandwichs und Salate, Getränke und Kaffeespezialitäten sowie Eis, Knabberartikel und Süßwaren kaufen. Bildquelle: Lekkerland/Christian Christes

Den ersten kassenlosen Shop an einem deutschen Flughafen hat Lekkerland am Flughafen Frankfurt eröffnet. Der neue Rewe To Go im Terminal 1 kommt nach Unternehmensangaben ohne Kassen und Verkaufspersonal aus. Stattdessen erfassen Kameras die Produkte, die Kunden aus den Regalen nehmen.

Der Rechnungsbetrag wird beim Verlassen des Shops automatisch von dem bargeldlosen Zahlungsmittel abgebucht, das beim Betreten gescannt wurde. Den Beleg erhalten Kunden über das Smartphone. Akzeptierte Zahlungsmittel sind Girocards, Kredit- und Debitkarten von Visa und Mastercard sowie Apple Pay und Google Pay.

Sortiment umfasst rund 570 Artikel

Der 70 Quadratmeter große Pilotshop bietet nach Angaben von Lekkerland rund 570 Artikel an. Zum Sortiment gehören vor allem frische Snacks wie Sandwichs und Salate, Getränke und Kaffeespezialitäten sowie Eis, Knabberartikel und Süßwaren. Auch ausgewählte Reisebedarfs- und Drogerieartikel wie Ladekabel und Zahnbürsten sind erhältlich. Der Shop befindet sich im öffentlichen Ankunftsbereich von Terminal 1. Er kann von Besuchern, Reisenden und Mitarbeitern genutzt werden.

Pilotprojekt für Smart-Store-Konzept an einem Flughafen

„Der Flughafen Frankfurt ist ein perfekter Standort für diesen besonderen Rewe To Go, der rund um die Uhr eine schnelle und bequeme Versorgung ermöglicht“, sagt Mehmet Tözge, Vice President Smart Stores bei Lekkerland. Mit dem Pilotshop will Lekkerland Erfahrungen mit dem Smart-Store-Konzept an einem Flughafen sammeln.

Lekkerland betreibt nach eigenen Angaben bundesweit bereits mehr als 20 unbemannte Shops an Standorten wie Ladeparks, Krankenhäusern, Bahnhöfen und Büro-Komplexen. Das Unternehmen, das seit 2020 zur Rewe Group gehört, betreut in Deutschland rund 41.800 Verkaufspunkte. Es beschäftigt etwa 3.700 Mitarbeiter. Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2023 bei rund 9,1 Milliarden Euro.