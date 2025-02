Bargeldloses Bezahlen - Deutsche zahlen noch häufiger mit der Girocard

Irland

Lidl investiert 600 Millionen Euro in Irland

Der Discounter Lidl will in Irland 35 neue Filialen und ein Logistikzentrum bauen. Das Unternehmen plant die Investitionen in den kommenden fünf Jahren. Allein 200 Millionen Euro fließen in das neue Logistikzentrum in Cork.