Non-Food-Discounter wächst - Action steigert Umsatz auf 13,8 Milliarden Euro

Der Einzelhändler Action hat seinen Umsatz 2024 um mehr als ein Fünftel gesteigert. Das Unternehmen eröffnete 352 neue Filialen in Europa. In diesem Jahr will der Discounter erstmals gleichzeitig in zwei neue Märkte expandieren.

Der Non-Food-Discounter Action gab heute seine Umsatzentwicklung für 2024 bekannt. Der Nettoumsatz stieg auf 13,8 Milliarden Euro, ein Anstieg von 21,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bildquelle: Action

Der Non-Food-Discounter Action hat seinen Nettoumsatz im Jahr 2024 um 21,7 Prozent auf 13,8 Milliarden Euro gesteigert. Das flächenbereinigte Umsatzwachstum lag bei 10,3 Prozent, wie das Unternehmen mitteilte. Das Wachstum basiere auf einer steigenden Zahl von Kundenbesuchen in bestehenden Filialen.

Action eröffnete im vergangenen Jahr 352 neue Filialen und betreibt nun insgesamt 2.918 Standorte in zwölf europäischen Ländern. Pro Woche besuchten nach Unternehmensangaben durchschnittlich 18,7 Millionen Kunden die Filialen – 3,4 Millionen mehr als im Vorjahr. Im vierten Quartal 2024 senkte Action die Preise für mehr als 650 Produkte. Das Umsatzwachstum basiere ausschließlich auf einem höheren Verkaufsvolumen, teilte das Unternehmen mit.

Markteintritt in der Schweiz und in Rumänien geplant

„Bei Action stellen wir unsere Kunden wirklich an erste Stelle“, erklärte Vorstandschefin Hajir Hajji in der Mitteilung. Action plant für 2025 die Expansion in zwei neue Märkte – zum ersten Mal will der Discounter in einem Jahr gleich zwei neue Länder erschließen. In der ersten Jahreshälfte sollen Filialen in der deutsch- und französischsprachigen Schweiz eröffnen. Im Herbst will Action dann den Markteintritt in Rumänien angehen.

Action schuf im vergangenen Jahr 10.641 neue Arbeitsplätze – deutlich mehr als die 8.988 neuen Stellen im Jahr zuvor. Das Unternehmen beschäftigt nun insgesamt 79.681 Mitarbeiter aus 151 Nationen. Im Jahr 2024 beförderte Action nach eigenen Angaben 3.508 Beschäftigte in neue Positionen – 325 mehr als im Vorjahr.

Action baut Zusammenarbeit mit Fairtrade aus

Der Discounter kündigte zudem an, seine Partnerschaft mit Fairtrade zu erweitern. Action will als erster internationaler Einzelhändler den sogenannten Living Income Reference Price für Kakao für alle eigenen Schokoladenmarken zahlen. Die dadurch entstehenden zusätzlichen Kosten werde das Unternehmen selbst tragen, die Verbraucherpreise sollen nicht steigen. Ein neu eingerichteter Fonds soll Kakaobauern und deren Familien in zwei Kooperativen der Elfenbeinküste unterstützen.