Der Heimtierbedarf-Händler Zooplus will sich neu ausrichten und baut Arbeitsplätze ab. Das Unternehmen will sich künftig auf seine wichtigsten Standorte konzentrieren. Der Hauptsitz bleibt in München, wo die Mitarbeiter in ein neues Bürogebäude umziehen sollen.

Zooplus betreibt lokale Onlineshops in mehr als 30 europäischen Ländern und hat seinen Hauptsitz in München. Bildquelle: Zooplus

Der Onlinehändler für Heimtierbedarf Zooplus will sechs Prozent seiner Beschäftigten entlassen. Das Unternehmen begründet den Stellenabbau mit steigenden Kosten und veränderten Marktbedingungen, wie Zooplus mitteilte. Die Maßnahme ist Teil einer umfassenden Neuausrichtung des Unternehmens.

Das Unternehmen will sich nach eigenen Angaben auf seine wichtigsten Standorte konzentrieren. Der Hauptsitz soll in München bleiben. Dort will Zooplus in ein neues Bürogebäude umziehen, das den Mitarbeitern nach Unternehmensangaben eine moderne und kollaborative Arbeitsumgebung bieten soll. Das Unternehmen betonte, in allen bisherigen Märkten vertreten zu bleiben und seinen Kunden weiterhin einen umfassenden Service anzubieten.

„Diese Entscheidungen sind uns nicht leichtgefallen, aber notwendig, um den nachhaltigen Erfolg unseres Unternehmens zu sichern“, zitierte das Unternehmen Finanzvorstand Steffen Schüller in der Mitteilung. Den von den Veränderungen betroffenen Mitarbeitern sagte Zooplus eine umfassende Unterstützung in der Übergangsphase zu. „Mit einer effizienter aufgestellten Organisation können wir den sich stets verändernden Anforderungen unserer Kunden besser gerecht werden“, erklärte Schüller laut der Mitteilung.

Zooplus betreibt nach eigenen Angaben Online-Shops in mehr als 30 europäischen Ländern. Das Unternehmen verkauft seit 1999 Heimtierbedarf im Internet. Nach Unternehmensangaben umfasst das Sortiment Ernährungs- und Lifestyleprodukte sowie eigene Premiumfutter- und Zubehörmarken. In den vergangenen Jahren habe Zooplus durch die Erweiterung seines Angebots und einen verstärkten Fokus auf Kunden ein beachtliches Wachstum in ganz Europa erzielt, teilte das Unternehmen mit.