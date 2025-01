Online-Lebensmittelhandel - Knuspr erweitert Angebot an Fertiggerichten

Knuspr erweitert sein Angebot um 90 gekühlte Fertiggerichte. Bildquelle: Knuspr

Der Online-Supermarkt Knuspr hat sein Angebot an gekühlten Fertiggerichten um 90 Produkte erweitert. Das Unternehmen reagiert damit nach eigenen Angaben auf die steigende Nachfrage nach verzehrfertigen Lebensmitteln. Zu den neuen Produkten gehören Bowls von Good Bank, Sushi-Sets und Nori-Wraps von Mowi Sushi sowie internationale Gerichte der Marke Cookit, wie Knuspr mitteilte.

„Ready-to-Eat-Produkte haben sich enorm weiterentwickelt und sind weit entfernt von den einstigen '3-Minuten-Mikrowellen-Gerichten’“, erklärte Stephan Lüger, Chefeinkäufer bei Knuspr, in der Mitteilung. Immer mehr Kunden, darunter auch viele Familien, würden im Alltag auf Fertiggerichte setzen.

Das Sortiment an verzehrfertigen Produkten umfasst nach Unternehmensangaben mittlerweile mehr als 400 Artikel. Mehr als jede fünfte Bestellung bei Knuspr enthält den Angaben zufolge Fertiggerichte. Zum Angebot gehören frische Pasta von Bürger und Giovanni Rana sowie Premium-Convenience-Produkte der Gourmet Kochmanufaktur.

Knuspr kooperiert mit Restaurants

Das Unternehmen bietet zudem Fertiggerichte an, die es zusammen mit Restaurants entwickelt hat. Dazu gehören vegane Gerichte und Desserts des österreichischen Restaurants The Green Garden. Knuspr will das Angebot an solchen Produkten in diesem Jahr weiter ausbauen.

In den verschiedenen Liefergebieten setzt das Unternehmen auf regionale Produkte. Im Großraum München bietet Knuspr Streetfood-Produkte der Manufaktur Flavoury an. In Berlin und Umgebung gehören Suppen und Eintöpfe vom Ökodorf Brodowin zum Sortiment. Im Rhein-Main-Gebiet verkauft das Unternehmen Convenience-Produkte vom Gemüsehof Reinheimer sowie Suppen des Darmstädter Restaurants Elisabethsuppen.