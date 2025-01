Personalie bei Dachser - Stefan Behrendt leitet die Lebensmittelsparte

Personalwechsel bei Dachser: Stefan Behrendt (rechts) wird Leiter der Food Logistics.













Der Logistikdienstleister Dachser hat Stefan Behrendt zum neuen Chef seiner Lebensmittelsparte ernannt. Der Manager hat die Position bereits übernommen. Er ist somit für den Geschäftsbereich Food Logistics zuständig, der einen Umsatz von rund zwei Milliarden Euro jährlich erwirtschaftet.

Dachser Food Logistics deckt 34 Länder ab

Behrendt arbeitet seit 2015 bei Dachser. Er leitete zunächst das Logistikzentrum Niederrhein in Neuss. Dort baute er das Geschäft mit Transport und Lagerung von Lebensmitteln aus. Seit Oktober 2023 bereitete sich Stefan Behrendt in der Unternehmenszentrale in Kempten als stellvertretender Leiter des Bereichs Food Logistics auf seine neue Aufgabe vor.

Dachser hat den Bereich in den vergangenen Jahren durch mehrere Zukäufe ausgebaut. Das Unternehmen übernahm Müller Fresh Food Logistics in den Niederlanden, Frigoscandia in Schweden und der nordischen Region sowie Brummer Logistik in Süddeutschland und Österreich.

Dachser Food Logistics deckt nach eigenen Angaben mit Landesgesellschaften in Belgien, Frankreich, Ungarn und Italien sowie als Systemführer des European Food Network 34 Länder in Europa ab.