Anmeldung Fleischkongress 2025 - Der Fleischmarkt der Zukunft

Tschechien

Lidl eröffnet erstes Outlet-Geschäft

In Prag bietet Lidl nun Aktionsware mit bis zu 70 Prozent Rabatt an. Das 1.700 Quadratmeter große Geschäft soll als Vertriebskanal für Waren dienen, die in regulären Filialen Platz machen müssen. Das Konzept wird bereits erfolgreich in anderen europäischen Ländern umgesetzt.