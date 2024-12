E-Commerce-Geschäft - Kaufland steigert Online-Umsatz in der Vorweihnachtszeit

Der Online-Marktplatz von Kaufland verzeichnet ein deutliches Umsatzwachstum in der Vorweihnachtszeit. In der Black Week lag das Plus bei 19 Prozent. Am deutlichsten fiel die Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahr in den Produktkategorien Körperpflege und Gesundheit, Elektronik und Computer sowie Garten und Heimwerken aus.

Sowohl während der Black Week inklusive Black Friday als auch in den bisherigen Adventswochen verzeichnete der Marktplatz von Kaufland signifikante Wachstumsraten. Bildquelle: Kaufland

Der Online-Marktplatz von Kaufland hat in der Vorweihnachtszeit ein Umsatzplus von neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr erzielt. In der Black Week einschließlich des Black Friday stieg der Umsatz sogar um 19 Prozent, wie das Unternehmen mitteilte.

„Noch nie zuvor haben so viele Menschen in der Weihnachtszeit auf unserem Kaufland Marktplatz eingekauft“, sagte der Vorstand von Kaufland e-commerce, Gerald Schönbucher, laut der Mitteilung. Den Angaben zufolge übertraf der Black Friday das Vorjahresergebnis um mehr als 16 Prozent.

Starkes Wachstum bei Parfüm und Balkonkraftwerken

Besonders stark wuchs der Umsatz in den Bereichen Körperpflege und Gesundheit, Elektronik und Computer sowie Garten und Heimwerken. Balkonkraftwerke verzeichneten mit 200 Prozent das stärkste Wachstum. Bei Parfüm lag das Plus bei 125 Prozent, bei Fernsehgeräten bei 75 Prozent und bei Smartphones bei 33 Prozent. Die Kategorie Spielzeug wuchs um neun Prozent, wobei Lego-Artikel mit einem Plus von 15 Prozent hervorstachen.

Der Online-Marktplatz von Kaufland bietet nach eigenen Angaben 45 Millionen Produkte in mehr als 6.400 Kategorien an. Das Unternehmen hatte den Marktplatz im April 2021 gestartet. Damals übernahm Kaufland den bisherigen Online-Marktplatz real.de und integrierte diesen in die eigene Website. Der Marktplatz hatte zu diesem Zeitpunkt mehr als 7.000 Händler und bot über 25 Millionen Artikel in mehr als 5.000 Produktkategorien an.