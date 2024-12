Expansion - Lidl eröffnet Filialen in Berliner Galeria-Warenhäusern

Der Discounter Lidl eröffnet im Dezember 2024 zwei neue Filialen in Galeria-Warenhäusern am Berliner Hermannplatz und Kurfürstendamm. Der Discounter will damit nach eigenen Angaben einen Beitrag zur Lösung der Raumknappheit bei wachsendem Leerstand in urbanen Zentren leisten.

Die Ansiedlung von Lebensmitteleinzelhändlern erhöht nach Angaben von Lidl die Passantenfrequenz in der unmittelbaren Umgebung und schafft durch diese Sogwirkung bessere Voraussetzungen für die Ansiedlung weiterer Geschäfte und Gastronomiebetriebe. Bildquelle: Lidl Deutschland

Lidl eröffnet zwei neue Filialen in den Galeria-Warenhäusern am Berliner Hermannplatz und Kurfürstendamm. Die Filialen starten am 12. und 19. Dezember 2024 im Erdgeschoss der Warenhäuser, wie der Discounter mitteilte.

Die neuen Standorte verfügen laut der Mitteilung über separate Eingänge und eigene Öffnungszeiten. Die Verkaufsfläche am Hermannplatz beträgt rund 1.100 Quadratmeter, am Kurfürstendamm circa 1.300 Quadratmeter. Das Sortiment umfasst nach Angaben von Lidl jeweils rund 4.300 Artikel, darunter etwa 1.000 pflanzliche Produkte. Bei der Gestaltung der Flächen setzte der Discounter nach eigenen Angaben auf hochwertige Materialien und Holzelemente. Neben klassischen Kassen setzt der Discounter an beiden Standorten auch Self-Checkout-Kassen ein.

Für die beiden neuen Filialen schafft Lidl nach eigenen Angaben mehr als 60 neue Arbeitsplätze in Berlin. Die Mitarbeiter sollen unter anderem als Kassierer, Verkäufer und Handelsfachwirte eingesetzt werden.

Lidl-Manager betont Bedeutung der Innenstadtlage

„Als zuverlässiger Nahversorger ist uns die Nähe zu unseren Kunden besonders wichtig. Mit den beiden neuen Filialen sind wir dort, wo die Kunden sind und uns in zentraler Lage mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichen können“, zitierte das Unternehmen Matthias Eisentraut, Immobilienleiter der Lidl Immobilien Dienstleistung, in der Mitteilung.

Die flexiblen Filiallösungen sollen sich nach Unternehmensangaben in unterschiedliche Nutzungskonzepte von Gebäuden integrieren lassen. „Durch die Integration der neuen Filialen in diese beiden Galeria-Standorte zeigen wir, wie eine optimale Flächennutzung in komplexen Innenstadtlagen gelingen kann“, betonte Jana Czeczor, Bereichsleiterin Immobilien der Lidl Immobilien Dienstleistung, laut der Mitteilung. Der Discounter will damit nach eigenen Angaben einen Beitrag zur Lösung der Raumknappheit bei wachsendem Leerstand in urbanen Zentren leisten.