EHI-Untersuchung - An diesen Verkehrsknotenpunkten boomt der Einzelhandel

An deutschen Verkehrsknotenpunkten boomt der Einzelhandel. Während der Leipziger Hauptbahnhof mit 118 Geschäften die meisten Einkaufsmöglichkeiten unter den Bahnhöfen bietet, führt der Frankfurter Flughafen mit 252 Mietern die Liste der Flughäfen an. Die Verweildauer der Besucher unterscheidet sich dabei deutlich zwischen den Standorten.

Erst im Sommer eröffnete ein neuer Rewe am Flughafen München auf 1.200 Quadratmetern Verkaufsfläche. Bildquelle: Rewe Region Süd

Verkehrsknotenpunkte sind stark frequentierte Einrichtungen und beliebte Einzelhandelsstandorte. Die Verweildauer der Besucher an deutschen Bahnhöfen und Flughäfen unterscheidet sich dabei erheblich. Während in Köln, Hamburg und Frankfurt etwa 59 Prozent der Bahnhofsbesucher weniger als 15 Minuten bleiben, halten sich an den Hauptbahnhöfen in München und Berlin fast 30 Prozent der Besucher mindestens eine halbe Stunde auf. Dies geht aus der Studie Travel Retail 2024/2025 des EHI Retail Institute hervor.

Monatlich 4,5 Millionen potenzielle Kunden am Berliner Hauptbahnhof

Der Berliner Hauptbahnhof empfängt demnach monatlich fast 4,5 Millionen potenzielle Kunden, der Bahnhof Hamburg Altona 1,4 Millionen. Die meisten Einkaufsmöglichkeiten bietet der Leipziger Hauptbahnhof mit 118 Geschäften. Der Berliner Hauptbahnhof folgt mit 68 und der Kölner mit 58 Mietern. Die Besucherströme hängen dabei stark vom Anteil des Fernverkehrs ab. „Bahnhöfe mit einem geringeren Anteil an Fernverkehr haben eine höhere Passantenfrequenz an den klassischen Arbeitstagen Montag bis Freitag und die Stoßzeiten am Morgen und Nachmittag sind deutlich ausgeprägter als an Bahnhöfen mit viel Fernverkehr“, erläuterte Studienautor Björn Stelzenmüller.

Passagieraufkommen an deutschen Flughäfen steigt wieder

An den 15 größten deutschen Flughäfen stieg das Passagieraufkommen 2023 im Durchschnitt um 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Frankfurter Flughafen erreichte fast 60 Millionen Passagiere, während der Flughafen Hahn rund 1,6 Millionen Fluggäste verzeichnete. Die Zahl der Geschäfte wuchs dabei nur leicht um 13 auf insgesamt 1.061 Mieter.

Mix aus Einzelhandel, Gastro und Dienstleistungen

Der Frankfurter Flughafen führt mit 252 Mietern die Liste der Handelsstandorte an, gefolgt vom Münchner Flughafen mit 199 Mietern. Die Verteilung der Branchen blieb laut der Studie nahezu unverändert: Der Einzelhandel macht 37 Prozent aus, die Gastronomie 28 Prozent und Dienstleistungen 35 Prozent.

Der Währungsdienstleister Travelex belegt mit 22 Geschäften den ersten Platz unter den Mietern, dicht gefolgt von Travel Value & Duty Free mit 21 Filialen. Der Pressehändler Relay betreibt 18 Standorte. Die Autovermieter Avis, Europcar und Sixt sind mit jeweils 14 Niederlassungen ebenfalls stark vertreten.