Die Rabattaktionen rund um den Black Friday am 29. November zählen für den Handel neben den Adventssamstagen zu den wichtigsten Verkaufstagen des Jahres. Bildquelle: Getty Images

Die Verbraucher in Deutschland erwarten zum Black Friday in diesem Jahr deutlich höhere Rabatte als 2023. Nur Preisnachlässe von mindestens 50 Prozent werden als gutes Angebot wahrgenommen, wie eine repräsentative Umfrage der Unternehmensberatung PwC unter 2.000 Personen ergab. Im Vorjahr hatten die Befragten bereits Rabatte von 38 Prozent als Schnäppchen eingestuft.

Männer planen höhere Ausgaben als Frauen

83 Prozent der Menschen in Deutschland wollen am Black Friday nach Angeboten suchen. Das sind deutlich mehr als im Vorjahr, als 70 Prozent der Befragten Interesse an den Rabattaktionen zeigten. Die Kaufwilligen wollen dabei im Durchschnitt 277 Euro ausgeben, so PwC. Dies entspricht in etwa dem Vorjahresniveau von 281 Euro. Männer planen der Umfrage zufolge höhere Ausgaben als Frauen.

„Die Konsumenten sind anspruchsvoller geworden“, erläutert PwC-Handelsexperte Christian Wulff. Wegen der hohen Inflation werde mehr gespart, die Verbraucher achteten genau auf die Preise und suchten nach besonders guten Angeboten. Jeder fünfte Befragte möchte in diesem Jahr weniger ausgeben als 2023. Als Grund nannten die Betroffenen vor allem ein geringeres Budget und die gestiegenen Preise.

Viele Weihnachtsgeschenke werden gekauft

Die Rabattaktionen rund um den Black Friday am 29. November zählen für den Handel neben den Adventssamstagen zu den wichtigsten Verkaufstagen des Jahres. Viele Kunden nutzen die Aktionstage zum Kauf von Weihnachtsgeschenken. Besonders gefragt sind Elektronik und Technik. Nur jeder sechste Befragte gab an, er habe kein Interesse an den Rabattaktionen.