Der deutsche Einzelhandelsmarkt verzeichnete im dritten Quartal 2024 einen Anstieg der Vermietungen um fast zehn Prozent. Trotz eines geringeren Flächenumsatzes zeigt sich nach Zahlen des Immobiliendienstleisters BNP Paribas Real Estate eine positive Entwicklung in innerstädtischen Einkaufszentren. Dabei spielt die Lebensmittelbranche zurzeit aber keine große Rolle.

Retailmarkt in Deutschland Mehr Vermietungen trotz eines geringeren Flächenumsatzes

Reges Geschehen auf dem Vermietungsmarkt für den Einzelhandel: Auch bei den Shopping-Centern ist die Dynamik hoch. Bildquelle: Monor AG

Der Einzelhandelsmarkt in Deutschland entwickelte sich im dritten Quartal 2024 uneinheitlich. Nach Zahlen des Immobiliendienstleisters BNP Paribas Real Estate stieg die Zahl der Vermietungen und Eröffnungen in den ersten neun Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast zehn Prozent auf rund 650. Wie aus einer Stellungnahme des Immobiliendienstleisters hervor geht, wird diese Entwicklung jedoch zurzeit im Wesentlichen von der Modebranche und weniger vom Lebensmittelbereich getragen.

Dynamik bei innerstätischen Einkaufszentren

Der Flächenumsatz fiel jedoch geringer aus als im Vorjahr. BNP Paribas Real Estate führt dies hauptsächlich auf die großflächigen Abschlüsse des mittlerweile insolventen Modehauses Aachener im Jahr 2023 zurück. Ohne diese Verträge läge der aktuelle Flächenumsatz mit gut 360.000 Quadratmetern sogar leicht über dem Vorjahresergebnis, so der Immobiliendienstleister.

Besonders dynamisch entwickelte sich der Markt in innerstädtischen Einkaufszentren. Mit rund 110.000 Quadratmetern verzeichneten diese den höchsten Flächenumsatz seit 2019 und einen Marktanteil von knapp 31 Prozent in Citylagen. Aus Sicht von BNP Paribas Real Estate ist das ein klares Indiz dafür, dass auch im Shoppingcenter-Sektor die Transformation in vollem Gange sei und zugkräftige Ankermieter eine tragende Rolle spielten.

Mehr Markteintritte internationaler Unternehmen

„Mit den fast 650 registrierten Vermietungen und Eröffnungen konnten wir in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres fast zehn Prozent mehr Abschlüsse verzeichnen als zum Ende des dritten Quartals 2023.“ Das erläutert Christoph Scharf, Geschäftsführer von BNP Paribas Real Estate und Leiter der Einzelhandelsdienste. BNP Paribas Real Estate bewertet in diesem Zusammenhang vor allem die gestiegene Zahl von Markteintritten internationaler Unternehmen positiv.

Hoher Stellenwert der Galeria-Filialen

Trotz der positiven Entwicklung bleibt die Nachhaltigkeit des Vermietungsgeschehens eine Herausforderung. Scharf betonte: „Nach den Erfahrungen mit den vielen nach kurzer Zeit wieder freigezogenen Großflächen hoffen wir, dass sich die im Jahr 2024 getätigten Vermietungen als nachhaltiger erweisen werden.“

BNP Paribas Real Estate misst den Nachvermietungsprozessen in ehemaligen Galeria-Filialen besondere Bedeutung bei. Diese Filialen seien vor allem in kleineren Städten wichtige Bestandteile der innerstädtischen Einzelhandelslandschaft.

Das bevorstehende Weihnachtsgeschäft dürfte sich laut dem Unternehmen erneut als besonders wichtig für die Stimmung in der Einzelhandelsbranche erweisen. Der Retail-Sektor könne jedoch zuversichtlich in den letzten Jahresabschnitt starten, heißt es.