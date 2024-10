Christian Heinen, Prokurist bei Haribo, übernimmt die Leitung der BDSI-Landesgruppe West. Bildquelle: BDSI

Die Mitglieder der Landesgruppe West des Bundesverbands der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) haben Christian Heinen zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Heinen übernimmt das Amt nach dem Votum auf der Mitgliederversammlung in Oberhausen für ein Jahr. In seiner neuen Funktion wird der Haribo-Manager auch im Präsidium des BDSI vertreten sein. Er tritt damit die Nachfolge von Dr. Sebastian Altmann an, der sich nach vier Jahren im Amt nicht mehr zur Wahl stellte. Dr. Altmann bleibt jedoch als Vorsitzender der Fachsparte Bonbons und Zuckerwaren Mitglied des BDSI-Präsidiums.

Christian Heinen ist seit 2017 bei Haribo als Syndikusrechtsanwalt und seit 2019 als Prokurist tätig. Nach seinem Jurastudium in Bonn und Neuseeland (LL.M.) sowie seiner Zulassung als Rechtsanwalt im Jahr 2012 war er in einer internationalen Kanzlei für Mandanten aus der Lebensmittelindustrie tätig.

Neben Heinen wählten die Mitglieder auch Andreas Lehmann von Ferrero neu als Stellvertreter in den Vorstand. Weitere Stellvertreter sind Dr. Guido Colsmann von Krüger und Christopher Scholz von Griesson-de Beukelaer.