Verbraucher können in den nächsten Wochen mit sinkenden Kartoffelpreisen rechnen. Experten erwarten einen Rückgang auf 85 bis 90 Cent pro Kilogramm für Kleingebinde. Trotz guter Ernte sinkt der langfristige Trend beim Kartoffelkonsum in Deutschland.

Kartoffeln dürften angesichts einer Rekordernte in nächster Zeit günstiger werden. Bildquelle: Getty Images

Verbraucher in Deutschland können in den kommenden ein bis zwei Wochen besonders günstig Kartoffeln einkaufen. Christoph Hambloch, Marktexperte bei der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) in Bonn, erwartet einen weiteren Preisrückgang. „Es ist eine gute Zeit dafür, weil jetzt die Ernte ist. Die Preise werden deshalb weiter sinken“, teilte Hambloch mit.

Der Experte rechnet damit, dass die Preise für Kleingebinde von aktuell 1,16 Euro auf 85 bis 90 Cent pro Kilogramm fallen. Größere Säcke werden voraussichtlich noch günstiger. Die Preise liegen damit unter dem Vorjahresniveau, als Kleingebinde im September 2023 noch 1,26 Euro pro Kilogramm kosteten und später auf bis zu 99 Cent fielen.

Eine Rekordernte führt zu dem Preisrückgang. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft rechnet mit einer Ernte von etwa 12,7 Millionen Tonnen. Dies entspricht einem Anstieg von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr und liegt 17 Prozent über dem mehrjährigen Durchschnitt. Eine um neun Prozent größere Anbaufläche ist der Hauptgrund für die hohe Ernte.

Kartoffelbauern meistern Herausforderungen

Trotz Herausforderungen durch feuchtwarmes Wetter und Krankheitsbefall mit Kraut- und Knollenfäule bewältigten die Kartoffelbauern die Situation. Hambloch versicherte, dass Qualität und Inhaltsstoffe der Kartoffeln gut seien.

Deutschland ist laut der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) der zehntgrößte Kartoffelproduzent weltweit. Niedersachsen ist mit einem Anteil von 45,5 Prozent an der deutschen Kartoffelanbaufläche die wichtigste Anbauregion.

Trotz der guten Ernte sinkt der langfristige Trend beim Kartoffelkonsum. Seit 1990 ging der Pro-Kopf-Verbrauch von Kartoffeln und Kartoffelerzeugnissen in Deutschland um 28 Prozent zurück. Im Wirtschaftsjahr 2022/2023 lag er bei rund 54 Kilogramm pro Kopf. Davon entfielen gut 16 Kilogramm auf Speisefrischkartoffeln und knapp 38 Kilogramm auf verarbeitete Produkte wie Pommes frites, Kartoffelsalat oder Chips. Der zunehmende Konsum von Reis und Nudeln gilt als Grund für den Rückgang.