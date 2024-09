Worldline und die DSV-Gruppe ernennen Corinna Dorothee Valentine (Foto) zur neuen Geschäftsführerin und Finanzchefin von Payone. Sie tritt ihr Amt am 1. Oktober 2024 an. Valentine ist die erste Frau in der Geschäftsführung des Zahlungsdienstleisters.

Corinna Dorothee Valentine wird neue Finanzchefin beim Payment-Dienstleister Payone. Bildquelle: Payone

Worldline und die DSV-Gruppe haben Corinna Dorothee Valentine zur neuen Geschäftsführerin und Finanzchefin ihres Gemeinschaftsunternehmens Payone ernannt. Dies teilten die Unternehmen mit. Valentine soll ihre Position am 1. Oktober 2024 antreten, vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden. Sie folgt auf Frank Hartmann, der bisher diese Rolle innehatte.

Valentine, Jahrgang 1969, bringt den Angaben zufolge umfangreiche Erfahrung in der Finanzbranche mit. Nach ihrem Start bei KPMG in Cardiff 1994 arbeitete sie bei Kleinwort Benson in London. 1999 wechselte sie zu Fidelity International, wo sie verschiedene Führungspositionen innehatte. 2014 übernahm sie die Finanzleitung der deutschen Tochtergesellschaft und 2018 zusätzlich die Position der Betriebsleiterin in Deutschland.

In ihrer neuen Funktion bei Payone wird Valentine die Finanzstrategie weiterentwickeln, das aktive Leistungsmanagement betreuen sowie das Risikomanagement leiten. Valentine ist die erste Frau in der Geschäftsführung von Payone. Worldline, ein Anbieter von Zahlungsverkehrsdienstleistungen, und die zur Sparkassen-Finanzgruppe gehörende DSV-Gruppe sind die Muttergesellschaften des Gemeinschaftsunternehmens Payone.

Die Geschäftsführung wird sich unter der Leitung von Ottmar Bloching, Chief Executive Officer (CEO), wie folgt zusammensetzen: Dr. Matthias Böcker, Chief Risk Officer (CRO), Roland Schaar, Chief Technology Officer (CTO) und Corinna Valentine, Chief Financial Officer (CFO).