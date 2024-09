Logistikzentrum Herne Lidl nimmt ersten Bauabschnitt in Betrieb

Lidl hat den ersten Bauabschnitt seines neuen Verwaltungs- und Warenverteilzentrums in Herne in Betrieb genommen. Der Discounter investiert damit in den Ausbau seiner logistischen Kapazitäten in Nordrhein-Westfalen. Bis Frühjahr 2026 soll der gesamte Bau abgeschlossen sein.