Aldi Nord startet eine Kampagne zur Mitarbeitergewinnung. Der Discounter spricht gezielt Quereinsteiger an und verspricht attraktive Arbeitsbedingungen. Die Werbung zeigt ehemalige Fachkräfte aus anderen Branchen in ihrer neuen Rolle bei Aldi Nord.

Aldi Nord hat eine neue Image-Kampagne für den Verkauf gestartet. Der Discounter wirbt damit um Quereinsteiger. Die Kampagne zeigt ehemalige Gemüsegärtner, Bäckereifachverkäufer und Friseure, die bei Aldi Nord eine neue Karriere begonnen haben.

Die Kampagne läuft seit dem 9. September auf Plakatwänden sowie auf Instagram, Facebook, Youtube, Snapchat und Tiktok. Auf Tiktok und Instagram setzt Aldi Nord auf den Trend der „Transition“, um die Jobwechsel darzustellen. Die Inhalte werden auch auf Jobbörsen und in Printmedien zu sehen sein. Das Unternehmen verspricht in der Kampagne ein Top-Branchengehalt, unbefristete Arbeitsverträge und Aufstiegsmöglichkeiten. Damit will der Discounter Jobwechsler ansprechen, die nach neuen beruflichen Herausforderungen suchen.

Die Motive der Kampagne zeigen Mitarbeiter in Aldi-Kleidung und in ihrer ehemaligen Dienstkleidung. Ein ehemaliger Gemüsegärtner berichtet, er ernte bei Aldi Nord „viel Lob von Kundinnen und Kunden“. Eine ehemalige Bäckereifachverkäuferin erzählt, sie „kriege alles gebacken“. Eine ehemalige Friseurin hat nach eigenen Angaben „ihr Leben umgestylt“.

„Mit der neuen Kampagne möchten wir das Bewusstsein dafür schärfen, dass Aldi Nord nicht nur Fachkräften, sondern auch Quereinsteigenden hervorragende berufliche Perspektiven bietet“, erklärte Fabian Fricke, Director People Acquisition & Business Partnering bei Aldi Nord Deutschland.