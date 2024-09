Ein Marktkauf-Center in Prenzlau startet ein Pilotprojekt mit einem Apothekenterminal. Kunden können dort E-Rezepte einlösen und Medikamente bestellen. Das Projekt soll den Zugang zu Arzneimitteln im ländlichen Raum erleichtern.

Der Kaufmann Gilbert-Peter Boullay hat in seinem Marktkauf-Center in Prenzlau ein Pilotprojekt gestartet. Seit dem 5. September 2024 können Kunden dort an einem Apothekenterminal E-Rezepte einlösen und Medikamente bestellen. Dies teilte Boullay mit.

Das Projekt entstand als Reaktion auf die sinkende Zahl von Apotheken in Deutschland. Boullay kooperiert dabei mit der Grünen Apotheke in Prenzlau und der Apotheken-Dienstleistungsgesellschaft (ADG). Kunden können bestellte Medikamente in der Apotheke abholen oder nach Hause liefern lassen.

„Auf diese Weise erleichtern wir insbesondere unseren Kund:innen aus dem ländlichen Raum ohne örtliche Apotheke den Zugang zu Medikamenten und Arzneimitteln“, zitierte das Unternehmen Boullay in der Mitteilung. Neben verschreibungspflichtigen Medikamenten können Kunden auch andere Apothekenprodukte bestellen.

Das Pilotprojekt soll weiterentwickelt werden. Boullay plant, eine Abholstation für Medikamente im Markt einzurichten. Der Kaufmann verfügt nach eigenen Angaben über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Handel. Er absolvierte eine Ausbildung zum Kaufmann im Lebensmittelhandwerk und war bei verschiedenen Handelsunternehmen als Geschäftsführer tätig.