Die Verbraucherstimmung in Deutschland hat im August einen deutlichen Dämpfer erhalten, wie der aktuelle GfK Konsumklimaindex zeigt. Einkommens- und Konjunkturerwartungen sind merklich gesunken, und auch die Anschaffungsneigung der Verbraucher hat abgenommen.

Im August zeigt sich ein deutlicher Rückgang des Konsumklimas in Deutschland, wie die aktuellen Ergebnisse des GfK Konsumklimaindex belegen. Nach einem kurzen Hoch im Vormonat rutscht der Prognosewert für September um 3,4 Punkte ab und erreicht -22,0 Punkte. Diese Entwicklung werde vor allem durch einen Rückgang der Einkommensaussichten und eine gestiegene Sparneigung beeinflusst.

Besonders leide das Konsumklima derzeit unter der verschlechterten Aussicht auf das zukünftige Einkommen, die um 16,2 Punkte eingebrochen ist. Laut Rolf Bürkl, Konsumexperte beim Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM), hat die Euphorie der Fußball-Europameisterschaft nur kurz angehalten und ist nach dem Turnier schnell verflogen. Bürkl erklärt weiter: „Leicht steigende Arbeitslosenzahlen, eine Zunahme der Unternehmensinsolvenzen sowie Personalabbaupläne diverser Unternehmen in Deutschland lassen bei einer Reihe von Beschäftigten die Sorgen um ihren Arbeitsplatz zunehmen.“

Auch die Anschaffungsneigung der Verbraucher in Deutschland zeige eine Abwärtstendenz, wenn auch weniger stark ausgeprägt. Sie verlor 2,5 Punkte und steht nun bei -10,9 Punkten. Auch der pessimistische Ausblick auf die Konjunktur setzt sich fort. Der entsprechende Indikator fiel um 7,8 Punkte auf nunmehr 2,0 Punkte, was auf eine zunehmende Verunsicherung angesichts einer schwächelnden Wirtschaft hinweise, so die Experten.

Die GfK prognostiziert: Eine schwache Konjunktur, Stellenabbau, steigende Insolvenzen und ein wachsendes Rezessionsrisiko werden die Verbraucher in den nächsten 12 Monaten zunehmend pessimistischer stimmen.