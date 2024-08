In Braunschweig haben diese Woche die Bauarbeiten für den ersten recycelbaren Supermarkt in Holzbauweise begonnen. Neuer Marktleiter ist der 51-jährige Edeka-Kaufmann Andreas Popko (Foto, Mitte).

Der Lebensmitteleinzelhändler Edeka Minden-Hannover hat vor wenigen Tagen mit dem Bau des ersten recyclebaren Supermarkts in Deutschland begonnen. Das Unternehmen setzt dabei auf eine innovative Holzbauweise der Firma Triqbriq. Rund 40 geladene Gäste konnten sich am Donnerstag aus erster Hand von den Fortschritten auf der Baustelle überzeugen und erleben, wie das System mit den Holzbausteinen funktioniert.

Der rund 1.100 Quadratmeter große Markt entsteht in der „Neuen Mitte Lamme“ im Westen von Braunschweig. „Der Markt wird in dieser Form einzigartig in Deutschland und verbindet ein modernes Design mit einer nachhaltigen Bauweise“, sagt Carl Niklas Daser, Geschäftsführer Expansion bei der Edeka Minden-Hannover (Foto, zweiter v. r.).

Bei der Bauweise kommen so genannte BRIQs zum Einsatz - Holzbauelemente, die aus Rest- und Altholz hergestellt werden. So könne auch sogenanntes Totholz, das beispielsweise durch den Borkenkäfer entsteht, für die mikro-modularen Holzbausteine verwendet werden, erklärt Ben Balon, Projektleiter bei der Edeka Minden-Hannover, gegenüber der LP. Mit den Holzbausteinen, so Balon, könne der Rohbau theoretisch innerhalb von sechs Tagen fertiggestellt werden – deutlich schneller als bei einem herkömmlichen Supermarkt-Bau.

Die Steine werden ohne künstliche Verbindungsmittel oder Klebstoffe zusammengesteckt. Laut Edeka Minden-Hannover ermöglicht dies eine vollständige Rückbaufähigkeit der Innen- und Außenwände. Auch das Dach wird in Holzbauweise errichtet. Im Inneren des Marktes werden die Holzbauelemente, die stark an Lego erinnern, für den Kunden sichtbar sein. „Dafür wurde die Wandkonstruktion extra neu geplant“, so Balon.

„Die innovative Bauweise passt mit ihrem Beitrag zur CO2-Minderung im Baubereich in die heutige Zeit. Das Bauvorhaben war auch für uns eine spannende und den Horizont erweiternde Aufgabe“, so Andreas Kühl (Foto, erster von links), Fachbereichsleiter Bauordnung Zentrale Vergabestelle bei der Stadt Brauschweig.

Edeka plant umweltfreundliche Energieversorgung

Die Holzbauweise soll im Vergleich zur herkömmlichen Massiv- und Stahlbetonbauweise rund 50 Prozent weniger CO2-Emissionen verursachen. Darüber hinaus plant die Edeka Minden-Hannover eine Photovoltaikanlage und ein Energiemanagementsystem für den Markt.

Inhaber des neuen Supermarktes wird der 51-jährige EDEKA-Kaufmann Andreas Popko. Er betreibt bereits seit zehn Jahren einen Edeka-Markt in Braunschweig-Waggum. Die Eröffnung des neuen Marktes ist für das Frühjahr 2025 geplant.

Foto v. l.: Andreas Kühl (Fachbereichsleiter Bauordnung Zentrale Vergabestelle bei der Stadt Brauschweig), Max Wörner (Vorstand Triqbriq AG), Andreas Popko (Selbständiger Händler EDEKA Minden-Hannover), Niklas Daser (Geschäftsführer Standortentwicklung EDEKA Minden-Hannover), Cordula Uhde (Architekturbüro Architekten Klaassen - Uhde)